Названы самые высокооплачиваемые сферы в Красноярском крае

Высокий уровень доходов также зафиксирован в сферах строительства и недвижимости (167,5 тыс.), производства и сервисного обслуживания (162,8 тыс.), среди рабочего персонала (157,5 тыс.) и топ-менеджмента (150,4 тыс.). Преодолеть планку в 100 тысяч рублей также могут сотрудники автобизнеса (132,4 тыс.) и специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу (116,8 тыс.).