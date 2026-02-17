Названы самые высокооплачиваемые сферы в Красноярском крае

Аналитики платформы hh.ru подвели итоги исследования рынка труда Красноярского края и выяснили, специалистам каких сфер работодатели готовы платить наибольшие зарплаты.
Лидером рейтинга стал аграрный сектор. Медианная предлагаемая заработная плата в этой области достигла 193,9 тысячи рублей в месяц.
Второе место заняли традиционно сильные в регионе добывающие отрасли, где специалистам предлагают в среднем 191,9 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров транспортно-логистическая сфера с показателем 171,7 тысячи рублей.
Высокий уровень доходов также зафиксирован в сферах строительства и недвижимости (167,5 тыс.), производства и сервисного обслуживания (162,8 тыс.), среди рабочего персонала (157,5 тыс.) и топ-менеджмента (150,4 тыс.). Преодолеть планку в 100 тысяч рублей также могут сотрудники автобизнеса (132,4 тыс.) и специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу (116,8 тыс.).
Примечательно, что общая медианная зарплата по региону сейчас составляет 84,8 тысячи рублей, что на 6,3 тысячи больше, чем год назад.
В числе аутсайдеров по уровню оплаты оказались розничная торговля (медиана — 54 тыс. рублей), туризм и гостиничный бизнес (55,3 тыс.), сфера безопасности (56,3 тыс.), а также наука и образование (59,7 тыс.).
