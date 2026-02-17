Ричмонд
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%

Средний размер социальной пенсии в РФ вырастет на 1054,96 рублей. Правительство планирует провести индексацию выплат с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет ТАСС. По словам эксперта, индексация составит 6,8%.

«В 2026 году размер социальной пенсии будет проиндексирован на 6,8%. Таким образом, пенсия всех пенсионеров, получающих социальную пенсию, будет проиндексирована с 1 апреля 2026 года. Средний размер социальной пенсии увеличится на 1 054,96 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Специалист отметила, что на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в России составлял 15 514,11 рублей. Процесс индексации пройдёт автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Социальные пенсии назначаются гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. К ним относятся инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, а также пожилые люди, не накопившие необходимый страховой стаж или пенсионные баллы. Размер социальных пенсий, как правило, ниже страховых. Ежегодная индексация ориентируется на официальный уровень инфляции.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия неработающих граждан России достигла 23 996,2 рубля в декабре 2025 года. Это на 2,7 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Наибольшие выплаты зафиксированы в Центральном федеральном округе, где средний объём начислений составил 24,2 тысячи рублей. С начала 2026 года страховые пенсии для работающих и неработающих россиян увеличили на 7,6%.

