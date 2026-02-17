С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%

Социальные пенсии назначаются гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. К ним относятся инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, а также пожилые люди, не накопившие необходимый страховой стаж или пенсионные баллы. Размер социальных пенсий, как правило, ниже страховых. Ежегодная индексация ориентируется на официальный уровень инфляции.