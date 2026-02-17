Молодая мама из Новосибирска выиграла в лотерею треть миллиарда рублей

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Треть миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» выиграла молодая мама из Новосибирска, наугад выбравшая счастливый билет; деньги она планирует потратить на машину, новое жилье, помощь родителям и исполнение мечты, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
«Одним из трех лотерейных мультимиллионеров, разделивших главный приз “Новогоднего миллиарда”-2026 от “Русского лото” и выигравшим 333 333 333 рубля, стала жительница Новосибирска, логист и молодая мама — Людмила Федорова. Билет, который оказался для девушки судьбоносным, был приобретен 15 декабря 2025 года в мобильном приложении», — рассказали в пресс-службе.
Победительница приобретала лотерейные билеты новогоднего тиража постепенно, по несколько штук в разные дни, в основном выбирая билеты с числами, совпадающими с датами рождения близких. «Билет, принесший многомиллионный выигрыш, оказался куплен Людмилой в мобильном приложении “Столото” наобум, без поиска значимых для нее чисел», — отметили в компании.
Людмила работает логистом в компании по аренде спецтехники, но сейчас находится в отпуске по уходу за годовалой дочкой. После рождения дочери она сосредоточилась на семье, свободное время посвящает близким и путешествует: вместе с супругом они уже побывали в Таиланде, Вьетнаме и Турции.
Распорядиться выигрышем жительница Новосибирска планирует взвешенно: поменять автомобиль, приобрести более просторную квартиру, помочь родителям и положить средства в банк в качестве вклада под проценты. Также она планирует исполнить давнюю мечту: отправиться с мужем и дочкой отдыхать на Карибские острова.
Еще у Людмилы в прошлом было свое турагентство, а еще раньше она работала администратором в гостинице. На выигрыш девушка планирует вновь открыть собственный бизнес. «Миллиард я не выиграла, но треть миллиарда — тоже серьезная сумма. Возможно, часть средств направлю на создание дома отдыха или небольшой гостиницы в Алтайском или Краснодарском краях», — добавила она.