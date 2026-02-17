Молодая мама из Новосибирска выиграла в лотерею треть миллиарда рублей

Еще у Людмилы в прошлом было свое турагентство, а еще раньше она работала администратором в гостинице. На выигрыш девушка планирует вновь открыть собственный бизнес. «Миллиард я не выиграла, но треть миллиарда — тоже серьезная сумма. Возможно, часть средств направлю на создание дома отдыха или небольшой гостиницы в Алтайском или Краснодарском краях», — добавила она.