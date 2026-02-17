В Братске открыли новую мемориальную таблицу с именами погибших бойцов на СВО

В Братске открыли новую мемориальную таблицу с именами погибших бойцов в зоне специальной военной операции. Как сообщил мэр города Александр Дубровин, плиту установили на мемориале воинам-интернационалистам в Энергетике.
— Прошло 37 лет с тех пор, как последний советский солдат покинул землю Афганистана. Наши земляки, погибшие «за ленточкой», новое поколение героев. Они ушли, защищая нас, — прокомментировал глава города.
Семьям погибших бойцов Дудкина Сергея и Соколовского Игоря вручили ордена Мужества. Все присутствовавшие на открытии мемориала выразили низкий поклон семьям и родителям настоящих патриотов своей страны.
