Изнасиловавших туристку в Индии мужчин приговорили к смертной казни

Нужно отметить, что смертная казнь за изнасилование в Индии была введена в 2013 году. Причиной введения столь строгого наказания стал инцидент с девушкой, на которую напали в автобусе. Родственникам несчастной и самой жертве в тот раз соболезновала вся Индия.