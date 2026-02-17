Изнасиловавших туристку в Индии мужчин приговорили к смертной казни

Троих мужчин приговорили к смертной казни за изнасилование туристки и хозяйки гостевого дома в Индии в феврале 2026 года. Об этом сообщает India Today.
Трое подсудимых — Маллеш, Саи и Шаранапп — получили одинаковое наказание за изнасилование и расправу над еще одним отдыхающим.
В тексте иностранного издания отмечается, что 6 марта 2025 года в деревне Хампи, Карнатака, трое злоумышленников напали на туристку и её спутников, возвращавшихся с прогулки. В результате нападения один мужчина погиб. А женщина была изнасилована.
Нужно отметить, что смертная казнь за изнасилование в Индии была введена в 2013 году. Причиной введения столь строгого наказания стал инцидент с девушкой, на которую напали в автобусе. Родственникам несчастной и самой жертве в тот раз соболезновала вся Индия.
