Семейство выдр на рыбалке заметили в Шушенском бору

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке Шушенский бор рядом с Майнской ГЭС заметили семейство выдр, занятых зимней рыбалкой.

Источник: НИА Красноярск

Выдры рожают потомство весной или летом, малыши появляются слепыми и беспомощными, и остаются с матерью до года. Основу их рациона составляет рыба, в частности хариус и сиг, но при необходимости животные используют и другие источники пищи, включая водных насекомых и мелких животных.

На попечении матери, которая попала в кадр в Шушенском бору, — двое детенышей. Она учит подросших малышей плавать и добывать еду.

«Интересно, что любовь к водной стихии у них не всегда проявляется сразу: матери нередко приходится “насильно” учить их плавать, так как поначалу выдрята могут опасаться воды», — рассказали в Объединенной дирекции.

