Семейство выдр на рыбалке заметили в Шушенском бору

Выдры рожают потомство весной или летом, малыши появляются слепыми и беспомощными, и остаются с матерью до года. Основу их рациона составляет рыба, в частности хариус и сиг, но при необходимости животные используют и другие источники пищи, включая водных насекомых и мелких животных.