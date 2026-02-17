Семейство выдр на рыбалке заметили в Шушенском бору

Выдры рожают потомство весной или летом, малыши появляются слепыми и беспомощными, и остаются с матерью до года. Основу их рациона составляет рыба, в частности хариус и сиг, но при необходимости животные используют и другие источники пищи, включая водных насекомых и мелких животных.
На попечении матери, которая попала в кадр в Шушенском бору, — двое детенышей. Она учит подросших малышей плавать и добывать еду.
«Интересно, что любовь к водной стихии у них не всегда проявляется сразу: матери нередко приходится “насильно” учить их плавать, так как поначалу выдрята могут опасаться воды», — рассказали в Объединенной дирекции.
16+