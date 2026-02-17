Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре белоруса выступят на Паралимпийских играх в Италии с флагом и гимном

Четыре белоруса выступят на Паралимпийских играх в Италии с флагом и гимном.

Источник: Комсомольская правда

Четверо белорусов выступят на XIV зимних Паралимпийских играх, которые пройдут в марте в Италии, пишет БелТА.

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко рассказал, что подтверждено участие в Играх четырех спортсменов. Беларуси выделено четыре лицензии в лыжных гонках — три женские и одна мужская.

«В Италию отправятся Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко», — сказал Шудейко.

Он напомнил. что белорусы, как и россияне, будут выступать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Столицами Паралимпийских игр, которые состоятся с 6 по 15 марта, будут Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее мы писали, что четыре белоруски выступят во фристайле и фигурном катании 17 февраля на Олимпиаде-2026.

Еще рассказали, что белоруска Марина Зуева сражалась на конькобежной дорожке Олимпиады с внучкой актрисы Джины Лоллобриджиды.