Четыре белоруса выступят на Паралимпийских играх в Италии с флагом и гимном.

Четверо белорусов выступят на XIV зимних Паралимпийских играх, которые пройдут в марте в Италии, пишет БелТА.
Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко рассказал, что подтверждено участие в Играх четырех спортсменов. Беларуси выделено четыре лицензии в лыжных гонках — три женские и одна мужская.
«В Италию отправятся Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко», — сказал Шудейко.
Он напомнил. что белорусы, как и россияне, будут выступать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Столицами Паралимпийских игр, которые состоятся с 6 по 15 марта, будут Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее мы писали, что четыре белоруски выступят во фристайле и фигурном катании 17 февраля на Олимпиаде-2026.
Еще рассказали, что белоруска Марина Зуева сражалась на конькобежной дорожке Олимпиады с внучкой актрисы Джины Лоллобриджиды.