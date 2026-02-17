Ричмонд
В муниципальной теплице выращивают 265 тысяч цветов для омских клумб

Первая партия рассады появится на улицах города к девятому мая.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники муниципальной теплицы начали подготовку к новому цветочному сезону. Всего за год планируется вырастить 265 тысяч единиц однолетней рассады для украшения города.

Первыми посеяли цинерарию, затем бархатцы прямостоячие и отклоненные, разные виды петунии и другие декоративные культуры. Первая партия цветов численностью порядка 35 тысяч растений отправится на городские клумбы уже к девятому мая.

Еще 80 тысяч цветов будут специально выращены к выставке Флора. Выращенная рассада позволит обеспечить цветочное оформление омских улиц в течение всего сезона.

