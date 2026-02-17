В муниципальной теплице выращивают 265 тысяч цветов для омских клумб

Сотрудники муниципальной теплицы начали подготовку к новому цветочному сезону. Всего за год планируется вырастить 265 тысяч единиц однолетней рассады для украшения города.
Первыми посеяли цинерарию, затем бархатцы прямостоячие и отклоненные, разные виды петунии и другие декоративные культуры. Первая партия цветов численностью порядка 35 тысяч растений отправится на городские клумбы уже к девятому мая.
Еще 80 тысяч цветов будут специально выращены к выставке Флора. Выращенная рассада позволит обеспечить цветочное оформление омских улиц в течение всего сезона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске выявили 399 опасных участков перед паводком.
Омичей предупредили об опасностях схода снега с крыш.