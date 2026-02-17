Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородских водителей предупредили об ухудшении погоды на М-12 «Восток»

На текущий момент на участке от Москвы до Казани задействовано около 230 единиц дорожной техники, включая более 130 многофункциональных машин.

Водителей предупредили о непогоде на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщила пресс-служба «Автодор».

Погодные условия, ранее наблюдавшиеся на М-4 «Дон», теперь перемещаются на М-12. Уже зафиксирован интенсивный снегопад и резкое падение температуры.

Снегопад ожидается утром на участке от Владимира до Казани. Днем и вечером осадки распространятся на Башкирию, Пермский край и Свердловскую область.

В связи с этим, компания советует избегать поездок, если это возможно, или тщательно учитывать метеоусловия при составлении планов:

Соблюдать пониженный скоростной режим.

Увеличить дистанцию между транспортными средствами.

Воздержаться от резких маневров и экстренного торможения.

Перед выездом необходимо убедиться в исправности автомобиля и наличии достаточного запаса топлива.

В случае возникновения экстренных ситуаций, обращаться по телефонам *2323 или 112.