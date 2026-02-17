Нижегородских водителей предупредили об ухудшении погоды на М-12 «Восток»

Водителей предупредили о непогоде на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщила пресс-служба «Автодор».
Погодные условия, ранее наблюдавшиеся на М-4 «Дон», теперь перемещаются на М-12. Уже зафиксирован интенсивный снегопад и резкое падение температуры.
Снегопад ожидается утром на участке от Владимира до Казани. Днем и вечером осадки распространятся на Башкирию, Пермский край и Свердловскую область.
В связи с этим, компания советует избегать поездок, если это возможно, или тщательно учитывать метеоусловия при составлении планов:
Соблюдать пониженный скоростной режим.
Увеличить дистанцию между транспортными средствами.
Воздержаться от резких маневров и экстренного торможения.
Перед выездом необходимо убедиться в исправности автомобиля и наличии достаточного запаса топлива.
В случае возникновения экстренных ситуаций, обращаться по телефонам *2323 или 112.