Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия»

Российские хакеры из группировки PalachPro заявили о взломе украинского государственного сервиса электронных услуг «Дия», через который военнослужащие авторизуют систему спутниковой связи Starlink, а граждане оформляют электронные государственные услуги, сообщает телеграм-канал Shot.
По данным источника, злоумышленники получили доступ к административной панели платформы. С её помощью, как утверждается, можно собирать отзывы и оценки качества услуг, анализировать обратную связь и отвечать на вопросы и замечания пользователей. Также в распоряжении хакеров якобы оказался список разработчиков и администраторов сервиса.
Сервис «Дия» представляет собой официальный электронный портал и мобильное приложение с цифровыми документами и услугами, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Платформа позволяет пользователям получать государственные услуги онлайн и использовать цифровую верификацию.
В 2024 году «Дия» стала финалистом международной премии Customer Centricity World Awards, а её услугами по состоянию осени пользовались порядка 23 млн украинцев.
