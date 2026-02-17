Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия»

По данным источника, злоумышленники получили доступ к административной панели платформы. С её помощью, как утверждается, можно собирать отзывы и оценки качества услуг, анализировать обратную связь и отвечать на вопросы и замечания пользователей. Также в распоряжении хакеров якобы оказался список разработчиков и администраторов сервиса.