Стоимость кремации в России увеличилась из-за повышенных тарифов ЖКХ

По словам работников Николо-Архангельского крематория, сейчас цена стандартного кремирования составляет 80−85 тысяч рублей. Несколько месяцев назад стоимость была ниже почти в два раза. В другом столичном крематории —Хованском — рассказали о подорожании на 8−10 тысяч рублей за три месяца, уточнили в публикации.