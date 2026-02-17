Стоимость кремации в России увеличилась из-за повышенных тарифов ЖКХ

В России наблюдается резкий рост стоимости кремации на фоне повышения тарифов ЖКХ — в среднем услуга подорожала на 20 тысяч рублей. Об этом во вторник, 17 февраля, рассказали в Telegram-канале Baza.
Представители крупных крематориев страны заявили о скачке цен после Нового года. Все из-за выросших тарифов на электроэнергию для юридических лиц и подорожания газа для коммунально-бытовых нужд.
Среди других причин — нехватка запчастей для импортных печей, а также рост расходов на обязательные газоочистные системы. Сильнее всего тарифы подскочили в Москве и области — на 20−45 тысяч рублей.
По словам работников Николо-Архангельского крематория, сейчас цена стандартного кремирования составляет 80−85 тысяч рублей. Несколько месяцев назад стоимость была ниже почти в два раза. В другом столичном крематории —Хованском — рассказали о подорожании на 8−10 тысяч рублей за три месяца, уточнили в публикации.
При этом 10 февраля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин поддержал предложение депутата Госдумы Владимира Кошелева по повышению стоимости услуг управляющих компаний.