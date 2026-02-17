Лучшее ЖКХ выбрали в Беларуси — там сэкономили 6 миллионов рублей

Стало известно, в каком регионе Беларуси находится лучшее жилищно-коммунальное хозяйство, пишет БелТА. Его определили по ряду показателей.
Так, по итогам 2025-го ЖКХ Гродненщины стало лучшим в Беларуси, а Гродненскую область признали лидером по выполнению госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда».
Сообщается, что в регионе затраты на оказание ЖКУ стали ниже на 5,1% к уровню 2024-го, за счет чего было сэкономлено около 6 миллионов белорусских рублей.
В области отремонтировали 188 жилых домов или 380 тысяч квадратных метров жилья. Также отремонтировали около 105 придомовых территорий и свыше миллиона «квадратов» уличной дорожной сети. В 470 домах обновили кровлю на общей площади примерно 91 тысяча квадратных метров.
— В крупных районных центрах заменено 38 лифтов, — констатировала начальник управления ЖКХ Гродненского облисполкома Наталья Гуламова.
Тема чистой воды постоянно — в фокусе внимания. Обеспеченность качественной водой населения от источников в ведении ЖКХ — 100%. За год заменен 31 километр водопроводных сетей и 17 километров сетей водоотведения. За год службами ЖКС собрано 114 тысяч тонн вторматериалов.
Количество обращений граждан по вопросам качества коммунальных услуг снизилось за год на 7,5%.
В 2026-м ЖКХ области планирует отремонтировать минимум 1,116 миллиона «квадратов» улично-дорожной сети, 85 улиц в 16 агрогородках. Будут завершены реконструкции очистных сооружений в Щучине, Скиделе и построены в Ошмянах. Запланированы возведение регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волковыске и реконструкция полигона «Озериско» в Волковысском районе. В планах на капремонт 177 жилых домов и кровли в 466 жилых домах.
