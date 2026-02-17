Лучшее ЖКХ выбрали в Беларуси — там сэкономили 6 миллионов рублей

В 2026-м ЖКХ области планирует отремонтировать минимум 1,116 миллиона «квадратов» улично-дорожной сети, 85 улиц в 16 агрогородках. Будут завершены реконструкции очистных сооружений в Щучине, Скиделе и построены в Ошмянах. Запланированы возведение регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волковыске и реконструкция полигона «Озериско» в Волковысском районе. В планах на капремонт 177 жилых домов и кровли в 466 жилых домах.