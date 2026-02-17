В Омске скончалась преподаватель виолончели Нина Липилина

Вся ее трудовая практика прошла в стенах Детской школы искусств номер 3. Педагог готовила юных виолончелистов на протяжении 57 лет. В 2018 году имя специалиста внесли в Книгу почета деятелей культуры города. Ее всегда отличали неформальный подход к обучению, высокий профессионализм и требовательность, вспоминают почившую коллеги.