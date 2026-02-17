Ричмонд
В Омске скончалась преподаватель виолончели Нина Липилина

Педагог проработала в омской школе искусств 57 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Омске после продолжительной болезни умерла ведущий преподаватель по классу виолончели Нина Липилина. Ей было 77 лет.

Вся ее трудовая практика прошла в стенах Детской школы искусств номер 3. Педагог готовила юных виолончелистов на протяжении 57 лет. В 2018 году имя специалиста внесли в Книгу почета деятелей культуры города. Ее всегда отличали неформальный подход к обучению, высокий профессионализм и требовательность, вспоминают почившую коллеги.

Прощание состоится в среду в Воскресенском военном соборе на улице Партизанской.

Редакция «КП-Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким педагога.