Самолет российской делегации вошел в воздушное пространство Швейцарии

Российская делегация во главе с Мединским отправилась в Женеву.

Источник: Комсомольская правда

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским летит в Женеву.

Самолет с российской делегацией во главе с Мединским уже в воздушном пространстве Швейцарии, согласно данным авиаперелетов.

Напомним, трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Женеве 17 и 18 февраля. Стороны будут обсуждать многие вопросы, включая энергетическое перемирие и условия мирного урегулирования конфликта.

Киевская сторона продолжала затягивать процесс и до этого выставляла нереальные условия. Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. В Кремле уже не раз отмечали, что важно урегулировать первопричины конфликта. Россия продолжает настаивать, что необходимо добиться прочного стабильного мира в регионе, временное перемирие или заморозка конфликта недопустимы.

