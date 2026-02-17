Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским летит в Женеву.
Самолет с российской делегацией во главе с Мединским уже в воздушном пространстве Швейцарии, согласно данным авиаперелетов.
Напомним, трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Женеве 17 и 18 февраля. Стороны будут обсуждать многие вопросы, включая энергетическое перемирие и условия мирного урегулирования конфликта.
Киевская сторона продолжала затягивать процесс и до этого выставляла нереальные условия. Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. В Кремле уже не раз отмечали, что важно урегулировать первопричины конфликта. Россия продолжает настаивать, что необходимо добиться прочного стабильного мира в регионе, временное перемирие или заморозка конфликта недопустимы.