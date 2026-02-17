Какие автомобили нельзя парковать во дворах в Татарстане

Какой транспорт относится к коммерческому
К коммерческим транспортным средствам обычно причисляют:
· автомобили такси;
· машины каршеринговых сервисов;
· фургоны служб доставки;
· автомобили с размещённой на кузове рекламой;
· грузовые машины, предназначенные для перевозки товаров;
· автобусы.
Легковые автомобили
К легковым относятся транспортные средства с разрешённой максимальной массой до 3,5 тонны. Такие автомобили, включая такси, курьерские машины и компактные фургоны, допускается парковать во дворах жилых домов.
Однако для коммерческого транспорта действует важное условие: он не должен препятствовать движению других автомобилей и создавать неудобства жителям.
Что касается каршеринга, такие машины можно оставлять как во дворах, так и на муниципальных парковках — при условии, что территория входит в зону покрытия мобильной связи и автомобиль остаётся доступным для следующих пользователей. Если же двор закрыт и ограничен для свободного доступа, размещать там каршеринговый автомобиль нельзя.
Грузовые автомобили и автобусы
Транспорт с массой более 3,5 тонны относится к грузовому. Парковка грузовиков и автобусов на придомовой территории запрещена, даже если их владелец живёт в соседнем доме.
Коммерческий грузовой транспорт вправе заехать во двор только на время, необходимое для разгрузки или погрузки, а также для посадки и высадки пассажиров. В остальных ситуациях допускается кратковременная остановка — не более пяти минут.
Куда обращаться при нарушениях
Если во дворе регулярно паркуется коммерческий транспорт с нарушением правил, жители могут:
· попытаться связаться с владельцем и попросить убрать автомобиль;
· обратиться в ГИБДД;
· принять решение об установке шлагбаума на общем собрании собственников жилья.