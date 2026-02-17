Какие автомобили нельзя парковать во дворах в Татарстане

Что касается каршеринга, такие машины можно оставлять как во дворах, так и на муниципальных парковках — при условии, что территория входит в зону покрытия мобильной связи и автомобиль остаётся доступным для следующих пользователей. Если же двор закрыт и ограничен для свободного доступа, размещать там каршеринговый автомобиль нельзя.