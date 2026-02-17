Мосгорсуд отменил передачу 272 картин Николая Рерихов государству

Мосгорсуд отменил решение об обращении 272 картин Николая Рериха и его сыновей в доход государства. Об этом сообщает РАПСИ из зала суда.
Суд апелляционной инстанции признал незаконным решение Останкинского районного суда Москвы, которым произведения искусства были переданы в собственность государства. Одновременно коллегия оставила без рассмотрения заявление прокуратуры о признении культурных ценностей бесхозным имуществом.
Ранее суд первой инстанции указал, что договоры дарения, по которым «Международный центр Рерихов» получил коллекцию, якобы являются ничтожными. Представитель центра Иван Сухаревский сообщил, что организация представила документы, подтверждающие право собственности, в том числе материалы Министерства культуры и Музея Востока. Апелляция сочла выводы первой инстанции необоснованными.
Картины были переданы государству в июле прошлого года. «Международный центр Рерихов» обжаловал это решение, настаивая, что право собственности подтверждено действующими договорами дарения, актами Роскультуры и налоговыми документами. Также защита указывала, что центр не привлекался к участию в процессе в суде первой инстанции, а материалы дела не содержали конкретных выводов о недействительности сделок.
Прокуратура обращала внимание, что произведения фактически связаны с бывшим председателем правления «Мастер-Банка» Борисом Булочником. По данным обвинения, договоры дарения оформлялись в конце 1990-х годов, тогда как сама организация была зарегистрирована в 2000 году.
История изъятия картин связана с уголовным делом Булочника. Он заочно приговорен к 10 годам колонии по обвинению в хищении более 4 млрд рублей и легализации денежных средств через приобретение 48 произведений искусства Святослава Рериха. Следствие утверждало, что часть картин была куплена для центра на средства вкладчиков банка. Позднее произведения признали вещественными доказательствами и конфисковали.
Ранее суды также отказали центру в возврате 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов и 518 картин, эскизов и рисунков, находящихся у Музея Востока. Решение апелляции по 272 полотнам может повлиять на дальнейшее развитие имущественного спора.
