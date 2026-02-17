Мосгорсуд отменил передачу 272 картин Николая Рерихов государству

Картины были переданы государству в июле прошлого года. «Международный центр Рерихов» обжаловал это решение, настаивая, что право собственности подтверждено действующими договорами дарения, актами Роскультуры и налоговыми документами. Также защита указывала, что центр не привлекался к участию в процессе в суде первой инстанции, а материалы дела не содержали конкретных выводов о недействительности сделок.