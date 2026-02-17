Более трех миллионов дончан воспользовались электронной записью к врачам

За прошлый год электронными сервисами записи воспользовались больше трех миллионов жителей Дона. В этом году такая услуга доступна и в отечественном мессенджере МАХ. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Как объяснил министр здравоохранения региона Наири Варданян, система работает круглосуточно, в ней легко разобраться, а главное — она собирает все медуслуги в одном месте.
— Внедрение чат бота позволяет сократить время на оформление записи, минимизировать личные визиты в регистратуру и обеспечить оперативный доступ к профильным специалистам, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!