Более трех миллионов дончан воспользовались электронной записью к врачам

На Дону заработал чат-бот для записи к врачу в отечественном мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

За прошлый год электронными сервисами записи воспользовались больше трех миллионов жителей Дона. В этом году такая услуга доступна и в отечественном мессенджере МАХ. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Как объяснил министр здравоохранения региона Наири Варданян, система работает круглосуточно, в ней легко разобраться, а главное — она собирает все медуслуги в одном месте.

— Внедрение чат бота позволяет сократить время на оформление записи, минимизировать личные визиты в регистратуру и обеспечить оперативный доступ к профильным специалистам, — сказано в сообщении.

