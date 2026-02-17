Ученые установили, как долго можно сидеть в соцсетях без последствий для психики

Безопасная продолжительность использования соцсетей составляет не более 40 минут в сутки для взрослого и до 30 минут — для ребенка. Об этом сообщил директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.
Эксперт отметил, что прежде всего нужно ввести правила пользования соцсетями для детей и подростков, формируя у них навыки осознанного восприятия информации.
— Если это просто скучающий наблюдатель, я бы определил время, что 20−40 минут в день хватит. Ребенок точно так же — до получаса, — заявил Дидур в беседе с РИА Новости.
Современный человек ежедневно пользуется смартфоном. У многих от чрезмерного использования мобильного телефона начинают болеть руки, вырастают мозоли на пальцах. Врач — травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал «Вечерней Москве», какие травмы могут возникнуть из-за постоянного использования смартфона и как их предотвратить.
Пароли от социальных сетей и банковских приложений ни в коем случае нельзя хранить в заметках смартфона, рассказал эксперт Тимофей Воронин.