Главные новости к утру 17 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 17 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 февраля 2026.

Трамп сделал заявления про переговоры на Украине

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу делегаций Москвы, Киева и Вашингтона в Женеве, призвал украинцев «поскорее сесть за стол переговоров» и добавил, что Белый дом находится в таком положении, что «хочет участия». Переговоры пройдут в Швейцарии 17—18 февраля.

При атаке дронов ВСУ в Севастополе ранен ребенок

В ночь на 17 февраля над регионами России силы ПВО сбили и нейтрализовали 151 украинский беспилотник над пятью регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Над территорией Крыма уничтожили 38 БПЛА, в том числе над Севастополем — 24. В результате атаки в городе-герое пострадал девятилетний ребенок.

В Эстонии планируют конфискацию замороженных активов РФ

Власти Эстонии совместно с Украиной разрабатывают механизм использования замороженных российских частных активов. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он объяснил, что активы будут изыматься в случае, если ущерб от конфликта будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит иск, а Москва откажет в выплате компенсаций.

Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине

Американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине. Об этом сообщило издание Intelligence Online. Журналисты утверждают, что в составе интернациональной эскадрильи, которая защищает небо над Киевом, опытные ветераны боевых действий.

В США объяснили переброску российских Су-57 на границу с Китаем

Россия перебросила собственные истребители пятого поколения Су-57 на авиабазу на Дальнем Востоке рядом с границей с Китаем из-за Украины, сообщил американский журнал The National Interest (TNI). Издание также предположило, что истребители передислоцировали для модернизации и проведения испытаний.