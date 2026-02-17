Главные новости к утру 17 февраля 2026 года

Власти Эстонии совместно с Украиной разрабатывают механизм использования замороженных российских частных активов. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он объяснил, что активы будут изыматься в случае, если ущерб от конфликта будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит иск, а Москва откажет в выплате компенсаций.