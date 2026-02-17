В Крыму заменили около 500 рекламных вывесок с иностранными словами

В России принят закон, запрещающий использование только иностранных названий на различных вывесках, табличках, в названиях строительных проектов. Новые требования закона вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этой даты необходимо привести вывески в соответствие с требованиями закона. Контролировать «чистоту» надписей будут Роспотребнадзор и органы самоуправления.