В Крыму заменили около 500 рекламных вывесок с иностранными словами

«В Крыму заменены на русские названия порядка 500 рекламных вывесок, содержащих иностранные слова. Это — около половины от общего числа рекламных вывесок, нуждающихся в замене», — сообщил спикер крымского парламента.
Глава Государственного совета Крыма заверил, что вытеснение иностранных слов из сферы рекламы в регионе продолжится на федеральном уровне.
«В рамках Дней Республики Крым в Совете Федерации России, запланированных весной 2026 года, мы предлагаем обсудить возможность реализации проекта по разработке архитектурно-художественного стиля республики “Крым — территория кириллицы”, — сообщил Константинов.
Глава парламента Крыма назвал эту работу идеологически важной.
В России принят закон, запрещающий использование только иностранных названий на различных вывесках, табличках, в названиях строительных проектов. Новые требования закона вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этой даты необходимо привести вывески в соответствие с требованиями закона. Контролировать «чистоту» надписей будут Роспотребнадзор и органы самоуправления.
За нарушения предусмотрены штрафы, также необходимо будет компенсировать расходы по демонтажу в случае добровольного отказа от замены вывесок на иностранном языке.