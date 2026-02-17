Ричмонд
В Крыму заменили около 500 рекламных вывесок с иностранными словами

В Крыму заменены около 500 рекламных вывесок, содержавших иностранные слова. Вместо латиницы на фасады магазинов, ресторанов и сферы обслуживания возвращается русский язык. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Источник: Российская газета

«В Крыму заменены на русские названия порядка 500 рекламных вывесок, содержащих иностранные слова. Это — около половины от общего числа рекламных вывесок, нуждающихся в замене», — сообщил спикер крымского парламента.

Глава Государственного совета Крыма заверил, что вытеснение иностранных слов из сферы рекламы в регионе продолжится на федеральном уровне.

«В рамках Дней Республики Крым в Совете Федерации России, запланированных весной 2026 года, мы предлагаем обсудить возможность реализации проекта по разработке архитектурно-художественного стиля республики “Крым — территория кириллицы”, — сообщил Константинов.

Глава парламента Крыма назвал эту работу идеологически важной.

В России принят закон, запрещающий использование только иностранных названий на различных вывесках, табличках, в названиях строительных проектов. Новые требования закона вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этой даты необходимо привести вывески в соответствие с требованиями закона. Контролировать «чистоту» надписей будут Роспотребнадзор и органы самоуправления.

За нарушения предусмотрены штрафы, также необходимо будет компенсировать расходы по демонтажу в случае добровольного отказа от замены вывесок на иностранном языке.