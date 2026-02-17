Ричмонд
Бабушка пропавших сестер из Петербурга сообщила подробности поисков

Две сестры из Петербурга, разыскиваемых в 15 регионах, не выходили на связь.

Источник: Комсомольская правда

Две сестры из Санкт-Петербурга, поисками которых занимаются в 15 регионах России, пока не выходили на связь с оставшимися в городе родственниками. Об этом РИА Новости сообщила их бабушка.

«Нет, не выходили на связь… Они выходили на связь только посредством видео, присланного поисковикам. Где говорят, что они отрекаются от документов, находятся с матерью», — отметила женщина.

Накануне сообщалось, что волонтеры петербургского отряда «ЛизаАлерт» продолжают искать 11-летнюю и 18-летнюю сестер, которые исчезли 9 февраля. К поискам подключились уже 13 регионов России.

Ранее стало известно, что дочерей забрала мать, которая увезла их в поселение, где живут сектанты.

Дело об исчезновении матери и двух дочерей в Петербурге взял глава СКР Александр Бастрыкин.