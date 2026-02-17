Какие премиум авто с пробегом выбрали приморцы в 2025 году

Эксперты Авито Авто (16+) проанализировали спрос на автомобили премиум-сегмента на вторичном рынке Приморья, чтобы выяснить, какие машины были наиболее востребованы в 2025 году. В исследование попали автомобили премиальных марок в возрасте до 10 лет и по цене дороже 1 млн рублей, сообщила пресс-служба платформы.
«Самыми популярными в Приморье в 2025 году стали авто с пробегом марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Genesis. Наиболее востребованными в этом сегменте моделями оказались BMW 5 и 3 серий, а также X5. В топ-5 по популярности у пользователей попали Mercedes-Benz E-класса и C-класса. Десятку лидеров замыкали кроссоверы BMW X1 и BMW X7, а также модели BMW X6, Lexus RX, и Genesis GV70», — говорится в сообщении.
По сравнению с 2024 годом, лидером по росту спроса на авто с пробегом среди «премиума» стал Jeep (+43,2%). Среди отдельных моделей сильнее всего спрос вырос на Mercedes-Benz S-класс (+62,4%) и BMW X7 (+46,8%). Рост спроса показали также BMW 3 серия (+37,2%), Audi A4 (+29,4%), Jeep Wrangler (+21,3%) и BMW X5 (+20,4%).
Средняя стоимость автомобиля в Приморье в 2025 году составила 3,8 млн рублей — это на 7,7% меньше, чем в 2024 году. Отдельно стали дешевле модели BMW X6 (-12,8% до 6,8 млн рублей) и Х7 (-11,4% до 7,9 млн рублей), BMW 3 серии (-9,3% до 2.8 млн рублей) и Lexus NX (-6,6% до 3,1 млн рублей).
По данным Авито Авто, среди всех регионов России чаще всего премиальными автомобилями интересовались в Москве: 50% запросов контактов продавцов — в объявлениях с такими авто, что на 71% чаще, чем в среднем по стране. В Санкт-Петербурге на объявления с премиумом пришлось 36,8% интереса. Также в списке регионов-лидеров оказались Московская (35,7%) и Новосибирская (31,8%) области, Краснодарский край (31,4%), Омская область (29,4%), республики Чечня (28,1%) и Крым (27,6%), Ростовская область (26,7%) и Татарстан (24,5%).
Наиболее высокая доля премиальных авто с пробегом среди всех предложений на Авито Авто была сконцентрирована в Москве и Московской области — 33,7%. Еще 8,2% рынка пришлось на северную столицу. В Краснодарском крае таких машин 7%, в Татарстане — 4%.
Напомним, эксперты Авито Авто (16+) проанализировали спрос и предложение на дизельные автомобили с пробегом в Приморье в 2025 году. В ТОП-5 по популярности вошли автомобили немецких, японских и корейских марок.