Какие премиум авто с пробегом выбрали приморцы в 2025 году

По данным Авито Авто, среди всех регионов России чаще всего премиальными автомобилями интересовались в Москве: 50% запросов контактов продавцов — в объявлениях с такими авто, что на 71% чаще, чем в среднем по стране. В Санкт-Петербурге на объявления с премиумом пришлось 36,8% интереса. Также в списке регионов-лидеров оказались Московская (35,7%) и Новосибирская (31,8%) области, Краснодарский край (31,4%), Омская область (29,4%), республики Чечня (28,1%) и Крым (27,6%), Ростовская область (26,7%) и Татарстан (24,5%).