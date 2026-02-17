Роман «Грозовой перевал» стал самым читаемым произведением сестер Бронте в России

На экраны вышел фильм «Грозовой перевал» с известными актерами Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Сюжет основан на одноименном романе английской писательницы Эмили Бронте, вышедшем в 1847 году. О чем эта лента и как ее снимали — в отдельном материале «Вечерней Москвы».