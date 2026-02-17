Выявлены свойства пищевого красителя для медицинской диагностики

Авторы исследования предлагают применять метод для флуоресцентной визуализации опухолей на ранней стадии образования или при поиске метастаз. Они считают, что технология найдет применение в фотодинамической терапии, где сначала визуализируют опухоль, а затем облучают более ярким светом той же длины волны, за счет чего убивают помеченные раковые клетки. «Раковые клетки селективно подкрашиваются красителем, однако возбудить достаточно яркую флуоресценцию от отдельных клеток трудно, поток возбуждающего света доходит недостаточно из-за сильного рассеяния, а испущенные фотоны флуоресценции по этой же причине теряются в ткани. Очевидно, что просветление может существенно усилить оба потока фотонов», — приводится пояснение Тучина.