Февраль обновил рекорд магнитной активности

Февральская ночь на 17-е число ознаменовалась резким, но скоротечным возмущением магнитосферы Земли. Согласно данным, опубликованным в официальном канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, зафиксированное событие класса G2 стало наиболее интенсивным проявлением солнечной активности за последний месяц.

Специалисты лаборатории сообщили, что этот геомагнитный всплеск носил импульсивный характер: буря началась внезапно и завершилась практически сразу после достижения пиковых значений, став при этом самой мощной в феврале. По оценкам экспертов, вся фаза активного возмущения заняла менее часа, что подчеркивает необычную динамику данного природного явления.

