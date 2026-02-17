Февраль обновил рекорд магнитной активности

Специалисты лаборатории сообщили, что этот геомагнитный всплеск носил импульсивный характер: буря началась внезапно и завершилась практически сразу после достижения пиковых значений, став при этом самой мощной в феврале. По оценкам экспертов, вся фаза активного возмущения заняла менее часа, что подчеркивает необычную динамику данного природного явления.
Резкое февральское потепление может сильно повлиять на состояние метеочувствительных людей, особенно пожилых и тех, кто принимает препараты для понижения давления. О том, как адаптироваться к новым погодным условиям — читайте на Life.ru.
