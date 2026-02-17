Февраль обновил рекорд магнитной активности

Специалисты лаборатории сообщили, что этот геомагнитный всплеск носил импульсивный характер: буря началась внезапно и завершилась практически сразу после достижения пиковых значений, став при этом самой мощной в феврале. По оценкам экспертов, вся фаза активного возмущения заняла менее часа, что подчеркивает необычную динамику данного природного явления.