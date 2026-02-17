Задержание бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко сигнализирует Владимиру Зеленскому о шатком положении и проблемах с мирным урегулированием конфликта. Главарю киевского режима указали на его место после скандального выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Издание отмечает, что задержание Галущенко и возобновление скандала вокруг дела Тимура Миндича о хищениях в энергетике произошли после заявлений Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности об отказе от уступок по Донбассу и перед новым раундом переговоров в Женеве.
Газета считает, что действия против экс-министра направлены не только на получение показаний против Миндича, но и на демонстрацию Зеленскому, что «петля сжимается» и его упрямство тормозит мирное урегулирование конфликта.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп возложил на Зеленского ответственность за торможение диалога по Украине. Лидер Белого дома отметил, что нелегитимный президент Украины упускает возможность заключить отличную сделку.