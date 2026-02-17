Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переправа «Самара-Рождествено» приостановлена из-за штормового ветра

О возобновлении рейсов сообщат позже.

Источник: Аргументы и факты

Из-за резкого ухудшения погоды утром 17 февраля остановлено движение судов на воздушной подушке через Волгу. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, переправа «Самара-Рождествено» временно не работает — сказался сильный ветер, порывы которого местами достигают 25 м/с.

В СРПП обещают сообщить дополнительно, как только погодные условия позволят возобновить рейсы. Пассажирам, которые планировали переправу, советуют следить за оперативной информацией и по возможности отложить поездки до стабилизации обстановки.