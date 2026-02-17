Подмосковье за минувшие сутки получило половину месячной нормы осадков

В Подмосковье за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков, а в ряде регионов Центральной России — местами до 100%. Об этом свидетельствуют данные метеонаблюдений, пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На базовой московской метеостанции ВДНХ зафиксировано 4 мм осадков в пересчете на воду. В центре столицы — на Балчуге и в районе МГУ — показатели достигли 9 мм.
В Московской области максимальные значения отмечены в Горках Ленинских — 12 мм, в районе Серпухова — 14 мм, в Кашире — 19 мм. В Черустях выпало 20 мм, что составляет около 50% месячной нормы.
На юге Центральной России осадки оказались еще интенсивнее. В Рязанской области, в Старожилове, за сутки выпало 36 мм — это полная месячная норма. В Пензенской области, в Пачелме, зафиксировано 33 мм при норме февраля 40 мм.
Значительные объемы осадков отмечены также в Мордовии — в Краснослободске 32 мм, в Тульской области — в Плавске 29 мм при норме 40 мм, в Липецкой области — в Ельце 27 мм при норме 37 мм. Во Владимирской области в Муроме выпало 25 мм при норме 33 мм, в Курской области — в Фатеже 21 мм при норме 37 мм, в Орловской области — в Ливнах и Мценске по 20 мм при норме 34 мм.
Читайте также: Российского экс-банкира отправили в колонию за вывод 11 млрд рублей.