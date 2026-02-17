Ричмонд
БАД из Китая, Германии и ОАЭ попали под запрет в Беларуси — даже мультивитамины

Минздрав Беларуси запретил продавать БАДы из Китая, Германии и ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать китайские, немецкие и эмиратские БАДы. Подробнее о запрете рассказали в Санитарно-эпидемиологической службе Гомельской области.

Так, Минздравом Беларуси вынесено постановление на запрет ввоза, реализации, хранения, транспортировки и использования биологически активных добавок к пище от ряда иностранных производителей. Под запрет попали препараты, произведенные в Германии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщается о запрете БАДов от производителей: Ultra Energy Supplements Trading L.L.C из ОАЭ, «ФОЛИО® Форте (“FOLIO® Forte”) компании SteriPharm Export GmbH из Германии, “Anhui Kangbote Health Food CO., Ltd” из Китая, чьи “Шипучие таблетки Мультивитамины + минералы” (Multivitamins + Minerals Effervescent) также запретили.

Ранее три БАД с витаминами российского производства запретили продавать в Беларуси.

Тем временем лучшее ЖКХ выбрали в Беларуси — там сэкономили 6 миллионов рублей.