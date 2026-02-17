Взломан украинский сервис госуслуг «Дия»: что оказалось в распоряжении российских хакеров

Российские хакеры из группы PalachPro смогли взломать украинский сервис госуслуг «Дия». Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Через сервис госуслуг «Дия» военные украинской армии авторизуют терминалы Starlink, граждане заключают браки и подают разного рода заявления.
Таким образом российские хакеры получили доступ к административной панели сервиса, где собираются оценки качества, рассматриваются вопросы и замечания, а также список создателей и администраторов ресурса, сообщил канал.
Ранее хакер группы PalachPro смог определить место запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ударов по Крыму. Выявить место ему помогла нейросеть, которая просматривает спутниковые снимки и выявляет активность. Используя такую программу, возможно установить следы передвижения бронетехники и возведенные укрепления.