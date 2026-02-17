Трамп: Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров

Украине стоило бы начать побыстрее проявлять сговорчивость в процессе мирного урегулирования конфликта. Об этом 16 февраля заявил президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома пообщался с журналистами на тему предстоящих трехсторонних переговоров в Швейцарии. Трамп отметил, что американская администрация хочет видеть украинскую делегацию за столом переговоров.
— Послушайте, на данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол переговоров. Вот и все, что я вам говорю, — цитирует президента США газета The Guardian.
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву, где во вторник и среду, 17−18 февраля, пройдут трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном.
В пресс-службе швейцарского МИД утончили, что трехсторонние переговоры будут идти в закрытом для СМИ формате.
Также стало известно, что представители европейских государств предпринимали попытки прощупывать почву, чтобы присоединиться к переговорам между делегациями России, Украины и США в Женеве.