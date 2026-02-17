Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров

Украине стоило бы начать побыстрее проявлять сговорчивость в процессе мирного урегулирования конфликта. Об этом 16 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Украине стоило бы начать побыстрее проявлять сговорчивость в процессе мирного урегулирования конфликта. Об этом 16 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома пообщался с журналистами на тему предстоящих трехсторонних переговоров в Швейцарии. Трамп отметил, что американская администрация хочет видеть украинскую делегацию за столом переговоров.

— Послушайте, на данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол переговоров. Вот и все, что я вам говорю, — цитирует президента США газета The Guardian.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву, где во вторник и среду, 17−18 февраля, пройдут трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

В пресс-службе швейцарского МИД утончили, что трехсторонние переговоры будут идти в закрытом для СМИ формате.

Также стало известно, что представители европейских государств предпринимали попытки прощупывать почву, чтобы присоединиться к переговорам между делегациями России, Украины и США в Женеве.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше