Нурмагомедов озвучил дату следующего поединка чемпиона UFC Махачева

Хабиб Нурмагомедов заявил, что действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет свой следующий поединок летом 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет свой следующий поединок летом 2026 года.

«Ислам вернется примерно в июне или июле, может быть, — кто знает. Он проведет бой после Рамадана. Мы работаем над его следующим поединком», — приводит слова Нурмагомедова Red Corner MMA.

Махачев провел свой последний бой в ноябре 2025 года на турнире UFC 322, одержав победу единогласным решением судей. На его счету 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов, говоря о Петре Яне и Умаре Нурмагомедове, заявил, что между спортсменами есть взаимная неприязнь.