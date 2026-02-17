Нурмагомедов озвучил дату следующего поединка чемпиона UFC Махачева

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет свой следующий поединок летом 2026 года.
«Ислам вернется примерно в июне или июле, может быть, — кто знает. Он проведет бой после Рамадана. Мы работаем над его следующим поединком», — приводит слова Нурмагомедова Red Corner MMA.
Махачев провел свой последний бой в ноябре 2025 года на турнире UFC 322, одержав победу единогласным решением судей. На его счету 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
