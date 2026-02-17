Ричмонд
Жителям Кишинёва придется сидеть в темноте и холоде: Где в столице отключают электричество — публикуем адреса

Будут проведены необходимые профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Буюкан и пригородов Кишинёва временно останутся без электричества.

Работы во вторник будут проводиться по следующим адресам:

Буюканы.

— Ул. Алба-Юлия, 190, 192/2, 194, 194A, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 999, Л. Деляну, 2, 999, Н. Костин, 63/2, 63/4, 63/5, 63/7, 63/8, 67 — с 11:00 до 16:00.

— Ул. Базинулуй, 2A, И. Крянгэ, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/3, 14/4, 18/2, П. Штефэнукэ, 8 — с 10:30 до 16:00.

Сынжера:

— Ул. 31 августа, 38, с 13:00 до 16:00.

Добруджа:

— Ул. Кишинев, Дечебал, Флорилор, Михаил Фрунзе, Салкыимилор, ул. Тинеретулуй, с 08:50 до 13:00.

Бачой:

— Ул. Аэропорт, Бэчой, Дечебал, Энтузиаштилор, Григоре Уреке, Хлобень, Индепенденцей, Ион Некулче, Исмаил, Юрий Гагарин, Михай Эминеску, Николае Титулеску, Оана, Пэчий, Примэверий, Ренаштерий, Сфынтул Николае, Штефан чел Маре ши Сфынт, Унирии, ул. Василе Лупу, с 09:00 до 16:00.

