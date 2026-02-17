Жителям Кишинёва придется сидеть в темноте и холоде: Где в столице отключают электричество — публикуем адреса

Некоторые жители Буюкан и пригородов Кишинёва временно останутся без электричества.
Работы во вторник будут проводиться по следующим адресам:
Буюканы.
— Ул. Алба-Юлия, 190, 192/2, 194, 194A, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 999, Л. Деляну, 2, 999, Н. Костин, 63/2, 63/4, 63/5, 63/7, 63/8, 67 — с 11:00 до 16:00.
— Ул. Базинулуй, 2A, И. Крянгэ, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/3, 14/4, 18/2, П. Штефэнукэ, 8 — с 10:30 до 16:00.
Сынжера:
— Ул. 31 августа, 38, с 13:00 до 16:00.
Добруджа:
— Ул. Кишинев, Дечебал, Флорилор, Михаил Фрунзе, Салкыимилор, ул. Тинеретулуй, с 08:50 до 13:00.
Бачой:
— Ул. Аэропорт, Бэчой, Дечебал, Энтузиаштилор, Григоре Уреке, Хлобень, Индепенденцей, Ион Некулче, Исмаил, Юрий Гагарин, Михай Эминеску, Николае Титулеску, Оана, Пэчий, Примэверий, Ренаштерий, Сфынтул Николае, Штефан чел Маре ши Сфынт, Унирии, ул. Василе Лупу, с 09:00 до 16:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).
Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.
Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).
Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.
Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).