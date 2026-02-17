Аналитик назвал самые опасные хештеги в соцсетях, привлекающие мошенников

«Фотография с шикарным видом из окна новой квартиры, особенно с геолокацией, — прямой сигнал для воров. А хештег #отпуск2026 в реальном времени — это приглашение в ваш пустой дом», — сообщил эксперт в интервью РИА Новости.
Есть и другие опасные хештеги, которые привлекают правонарушителей, отметил эксперт. Так, указанные в соцсетях геолокации «дом» и «работа» демонстрируют мошенникам ваше ежедневное расписание и места пребывания.
Кроме того, привлечь к вам внимание злоумышленников могут посты с жалобами на какие-либо проблемы, бытовые ситуации. Такие тексты мошенники могут использовать для дальнейших манипуляций.
«В состоянии гнева или грусти человек гораздо более уязвим для давления», — пояснил Бедеров.
Указывая хештеги, геолокация, сообщая в постах подробности личной жизни своей и близких, вы создаете отчетливый цифровой след, который кажется безобидным, однако может быть использован злоумышленниками в противоправных целях, добавил специалист.