Аналитик назвал самые опасные хештеги в соцсетях, привлекающие мошенников

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Указывая в соцсетях хештег «отпуск», вы фактически приглашаете в свой дом воров и мошенников, рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров.

Источник: Sputnik.by

«Фотография с шикарным видом из окна новой квартиры, особенно с геолокацией, — прямой сигнал для воров. А хештег #отпуск2026 в реальном времени — это приглашение в ваш пустой дом», — сообщил эксперт в интервью РИА Новости.

Есть и другие опасные хештеги, которые привлекают правонарушителей, отметил эксперт. Так, указанные в соцсетях геолокации «дом» и «работа» демонстрируют мошенникам ваше ежедневное расписание и места пребывания.

Кроме того, привлечь к вам внимание злоумышленников могут посты с жалобами на какие-либо проблемы, бытовые ситуации. Такие тексты мошенники могут использовать для дальнейших манипуляций.

«В состоянии гнева или грусти человек гораздо более уязвим для давления», — пояснил Бедеров.

Указывая хештеги, геолокация, сообщая в постах подробности личной жизни своей и близких, вы создаете отчетливый цифровой след, который кажется безобидным, однако может быть использован злоумышленниками в противоправных целях, добавил специалист.