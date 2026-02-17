Ричмонд
Реальная экономия: китайцам выгодно летать через Владивосток

СМИ Поднебесной пишут о выгодном маршруте через приморскую столицу, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Китайские СМИ тиражируют историю китайской девушки Сяолинь, которая, возвращаясь домой на Восточный Новый год, решила воспользоваться безвизовым режимом между Россией и Китаем вместо прямого билета Ханчжоу — Хэйхэ.

История путешествия опубликована на портале Jimu Xinwen, на нее обратили внимание в представительстве МИД России во Владивостоке. История привлекала внимание обычных пользователей из КНР.

Так, дорога девушки с юга на север заняла 5 дней и 4 ночи, а экономия на билетах составила более 500 юаней. 10 февраля она вылетела из Ханчжоу во Владивосток с пересадкой в Пекине. Стоимость билета, включая налоги, составляла 1092 юаня.

Владивосток понравился китаянке, она описала его как место с «очень русской атмосферой». Коньки, балет, мороз — все это пришлось Сяолинь по душе.

А уже по приезде в Благовещенск, заселившись в заранее забронированный отель на берегу реки, Сяолинь «с удивлением обнаружила, что может невооруженным глазом увидеть колесо обозрения, на котором любила кататься в детстве».

Девушка отмечает, что этот маршрут прекрасно подойдет для тех, кто хочет познакомиться с Россией и сэкономить деньги. Однако есть и трудности: например, языковой барьер. Одной путешествовать было немного страшно, но русские друзья во Владивостоке всегда были готовы прийти на помощь.