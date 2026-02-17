Более шести тысяч омичей потеряли паспорта в 2025 году

По данным ведомства, в 2024 году с такой проблемой столкнулись 6512 человек. Среди обращений текущего года 225 случаев касались граждан, не имевших паспорта вовсе. В прошлом году таких было 267. В подобных ситуациях сотрудники полиции проводят проверку личности. Чаще всего долго остаются без документа люди, ведущие асоциальный образ жизни или переехавшие за рубеж.