Более шести тысяч омичей потеряли паспорта в 2025 году

В 2025 году 6505 жителей Омской области сообщили в полицию об утрате паспортов. Статистика показывает, что по сравнению с прошлым годом число таких случаев практически не изменилось.
По данным ведомства, в 2024 году с такой проблемой столкнулись 6512 человек. Среди обращений текущего года 225 случаев касались граждан, не имевших паспорта вовсе. В прошлом году таких было 267. В подобных ситуациях сотрудники полиции проводят проверку личности. Чаще всего долго остаются без документа люди, ведущие асоциальный образ жизни или переехавшие за рубеж.
Проживание без паспорта является правонарушением и влечет наложение штрафа. Также штрафуют за порчу документа. Госпошлина за замену потерянного паспорта составляет 1500 рублей.
