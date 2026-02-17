Опубликована полная деловая программа Форума будущих технологий

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Полная деловая программа Форума будущих технологий — 2026 (ФБТ) опубликована на сайте мероприятия, форум пройдет 26−27 февраля в Центре международной торговли, его главная тема — «Биоэкономика для человека», сообщили в пресс-службе Росконгресса.
«Форум будущих технологий — это удачно выбранная площадка, где эксперты, научное сообщество, предприниматели из разных индустрий могут вместе с представителями государства найти наиболее оптимальные решения для развития своих проектов, обсудить все намеченные планы по их реализации», — приводятся слова первого заместителя председателя правительства РФ, сопредседателя организационного комитета Форума будущих технологий Дениса Мантурова.
По его словам, у России «большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации», а к 2030 году «в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства». Он отметил, что на форуме будут представлены, в частности, природоподобные технологии и новые материалы с использованием живых систем, в том числе на выставке, где «и зарубежные, и российские эксперты, и заинтересованные стороны могут получить для себя много новой информации, обменяться мнениями и найти новые контакты».
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, «в этом году стартовал один из самых наукоемких нацпроектов технологического лидерства — “Биоэкономика”, а Россия “в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов”. Он уточнил, что на площадке представят передовые разработки “в области генетики, био- и природоподобных технологий”.
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что программа форума отражает комплексный подход к развитию биоэкономики как приоритетного направления технологического развития России. Он отметил, что, согласно национальному проекту «Биоэкономика», к 2030 году поставлена задача увеличить долю отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%, а объемы производства — на 96%, и выразил уверенность, что форум будет способствовать достижению целей нацпроекта и выработке механизмов их реализации.
Значимость запуска нацпроекта «Биоэкономика».
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов также отметил значимость запуска нацпроекта «Биоэкономика», которому на форуме будет уделено особое внимание. По его словам, для России биоэкономика — «не только технологический суверенитет, но и возможность нового вектора технологического лидерства», а ключевая задача нацпроекта — «эффективно капитализировать наш ресурсный потенциал, создать конкурентоспособные производства и вывести страну в лидеры мирового биотехнологического рынка».
Среди участников дискуссий заявлены помощник президента РФ Андрей Фурсенко, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, заслуженный профессор, руководитель лаборатории дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и другие представители научного сообщества и ведущих научно-исследовательских центров и вузов России.
Форум будущих технологий — 2026 проводится при поддержке правительства РФ, Минпромторга России, НИЦ «Курчатовский институт», Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторы форума — Газпромбанк, правительство Москвы, Росатом. Генеральный партнер — «Сбер», стратегический партнер — ПАО «Россети», коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР. Партнер — компания «Р-Фарм».