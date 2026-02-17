Опубликована полная деловая программа Форума будущих технологий

По его словам, у России «большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации», а к 2030 году «в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства». Он отметил, что на форуме будут представлены, в частности, природоподобные технологии и новые материалы с использованием живых систем, в том числе на выставке, где «и зарубежные, и российские эксперты, и заинтересованные стороны могут получить для себя много новой информации, обменяться мнениями и найти новые контакты».