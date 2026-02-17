В Якутии девочка-подросток с подругой убила мать и 11-летнего брата: дело уже в суде

В Якутии завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины и ее 11-летнего сына. С ними расправились двое несовершеннолетних девочки, одной из которых убитые приходятся матерью и братом. Об этом о ссылкой на региональную прокуратуру сообщает «КП-Якутия».