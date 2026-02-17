В Якутии девочка-подросток с подругой убила мать и 11-летнего брата: дело уже в суде

В Якутии завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины и ее 11-летнего сына. С ними расправились двое несовершеннолетних девочки, одной из которых убитые приходятся матерью и братом. Об этом о ссылкой на региональную прокуратуру сообщает «КП-Якутия».
Издание отмечает, что трагедия случилась вечером 2 октября 2025 года в одной из квартир многоквартирного дома, находящегося в 202-м микрорайоне Якутска. Именно там подростки расправились с женщиной и ее сыном.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «ж» ч. 2 статьи 105 УК РФ. Теперь судьбу обвиняемых будет решать суд.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в республике Якутия произошло убийство мужчины 1987 года рождения. Подозреваемого уже установили.
Накануне стало известно, что на Кубани продолжают рассматривать дело об убийстве аниматоров. Очередное заседание состоялось 16 февраля, но без коллегии присяжных заседателей.