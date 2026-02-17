120 лет со дня рождения Агнии Барто: какой была знаменитая советская поэтесса

17 февраля исполняется 120 лет со дня рождения советской детской поэтессы и писательницы Агнии Барто. Знаменитые строчки из ее стихотворений, такие как «Мы с Тамарой ходим парой», «Наша Таня громко плачет» и «Идет бычок качается», известны не одному поколению советских и российских детей. Как сложился жизненный путь поэтессы, вспоминает «Вечерняя Москва».
Детство.
Агния Волова (девичья фамилия поэтессы) родилась 17 февраля 1906 года в городе Ковно (ныне Каунас, Литва). Однако, по некоторым данным, она появилась на свет 17 февраля 1901 года в Москве. По другим сведениям, будущая писательница родилась 17 февраля 1907 года, но везде указывала 1906 год, чтобы пойти работать на год раньше и получать паек, который в послереволюционные времена раздавали работникам. При этом, согласно Большой советской энциклопедии, Барто родилась именно в 1906 году.
Агния появилась на свет в образованной еврейской семье. Ее отец был ветеринаром, а мать — домохозяйкой. Папа девочки был поклонником знаменитого русского баснописца Ивана Крылова, поэтому с детства прививал ей любовь к литературе и обучал искусству рифмы, фактически став ее первым наставником в поэзии. В подростковом возрасте она увлекалась творчеством Анны Ахматовой и Владимира Маяковского.
Агния училась в гимназии и одновременно в балетной школе Лидии Нелидовой, а затем поступила в хореографическое училище. В послереволюционный период семья поэтессы испытывала серьезные финансовые проблемы, поэтому девушка пошла работать продавцом в магазин одежды, так как его сотрудникам раздавали селедочные головы, из которых можно было варить суп.
Начало карьеры.
После окончания училища она около года проработала в балетной труппе, которая эмигрировала в 1925 году, но Агния не уехала вместе с ними: ее отговорил отец. В том же году Агния впервые опубликовала свои стихотворения «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». Затем последовали сборники стихов «Игрушки», «Братишки», «Мальчик наоборот», «Снегирь», «Болтунья» и другие.
Произведения Барто быстро обеспечили ей популярность среди советских читателей. В своих стихах она создавала юмористические и сатирические образы, высмеивающие человеческие недостатки. Однако они читались не как «нудные нотации», а как забавные «дразнилки», что делало Барто гораздо ближе к детям, чем многих других детских поэтов того времени.
В военные годы ее вместе с семьей эвакуировали в Свердловск. В тот период она много выступала на радио и даже ездила на фронт, выступая перед солдатами. Она также печатала военные статьи, очерки и стихотворения в газетах. Во время войны у нее появилась идея написать стихотворение о советских подростках, которые неустанно трудятся в тылу на оборонных заводах. Ради этого Барто даже овладела профессией токаря и в 1943 году написала стихотворение «Идет ученик».
После войны.
После войны поэтесса часто общалась с сиротами и посещала детские дома, некоторые из которых даже возглавляла. В 1947 году Барто опубликовала одно из своих самых психологически тяжелых произведений — поэму «Звенигород», посвященную многочисленным детям, которые потеряли своих родителей во время Великой Отечественной.
Однажды поэтессе написала женщина из Караганды, потерявшая дочку в военные годы. Барто отнесла это письмо в организацию, которая занималась поисками людей. В итоге мать и дочь нашли друг друга спустя годы разлуки. Об этом случае написали в прессе, и к Барто начали приходить письма от детей и родителей, которые хотели найти друг друга. Так появилась радиопередача «Найти человека», которую вела поэтесса. Благодаря ей большому количеству семей удалось воссоединиться.
Барто также продолжала писать детские произведения, среди них — «Дедушка и внучка», «Лешенька, Лешенька», «Дядя Вова и медведь», «Первоклассница», «Вовка — добрая душа» и другие. Также по ее сценариям были сняты фильмы «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Слон и веревочка», «Подкидыш» и другие.
Семья и личная жизнь.
Первым мужем Агнии в 1926 году стал поэт Павел Барто, фамилию которого она проносила всю жизнь. Однако их брак долго не продержался. У них родился сын Эдгар, который в 1945 году погиб в результате ДТП — ему было всего 18 лет. Барто тяжело переживала смерть сына, отчасти именно эта трагедия побудила ее ездить по детским домам в послевоенное время.
Вторым супругом писательницы стал ученый-теплоэнергетик Андрей Щегляев. В браке у них родилась дочь Татьяна, которая пошла по стопам отца, окончив энергетический институт и став кандидатом технических наук. Барто и Щегляев прожили вместе вплоть до смерти мужчины от онкологии в 1970 году.
Сама Агния Барто скончалась 1 апреля 1981 года. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. За всю жизнь поэтесса получила множество наград и написала большое количество стихотворений, которые сделали ее одним из самых узнаваемых детских авторов в стране.
28 декабря 2025 года исполнилось 100 лет со дня смерти Сергея Есенина. Его гибель вызвала много вопросов как у современников, так и у поклонников в наши дни. Какие существуют версии смерти поэта и что с ним случилось на самом деле, выясняла «Вечерняя Москва».