120 лет со дня рождения Агнии Барто: какой была знаменитая советская поэтесса

В военные годы ее вместе с семьей эвакуировали в Свердловск. В тот период она много выступала на радио и даже ездила на фронт, выступая перед солдатами. Она также печатала военные статьи, очерки и стихотворения в газетах. Во время войны у нее появилась идея написать стихотворение о советских подростках, которые неустанно трудятся в тылу на оборонных заводах. Ради этого Барто даже овладела профессией токаря и в 1943 году написала стихотворение «Идет ученик».