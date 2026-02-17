Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане заработает центр апитерапии с башкирскими пчелами

В Узбекистане заработает центр апитерапии с башкирскими пчелами.

Источник: Башинформ

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел встречу с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым и послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым. Стороны обсудили дальнейшее развитие проекта Центра народной медицины и апитерапии в Бостанлыкском районе Ташкентской области, о создании которого договаривались еще в декабре прошлого года.

Центр будет специализироваться на лечении методами апитерапии — оздоровления организма с помощью продуктов пчеловодства. Для лечения будут использоваться башкирские пчелы, известные своими уникальными биологическими и лечебными свойствами. Специалисты Башкирского НИЦ пчеловодства в начале февраля посетили Ташкентскую область, выбрав помещение для будущего центра и передав рекомендации по лечению. А узбекская делегация на днях посетила башкирский научный центр, изучив местные методики и технологии.

Радий Хабиров подчеркнул важность совместных усилий для успешной реализации проекта, отметив, что визит делегации Башкортостана в Узбекистан в апреле, в период проведения выставки «Иннопром. Центральная Азия» позволит расширить бизнес-контакты и запустить новые инициативы.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева добавила, что взаимодействие с Узбекистаном имеет большое значение для экономики региона. По её словам, Башкортостан активно экспортирует продукцию химической промышленности и продовольствие, показывая устойчивый рост объемов торговли. Однако сотрудничество выходит уже за пределы простого товарообмена — оно включает обмен передовыми технологиями и знаниями.

«Проект центра народной медицины — яркий тому пример. Это не просто экспорт услуг, а экспорт знаний и уникальных компетенций Башкортостана», — отметила министр.

Кроме того, стороны рассмотрели ряд других проектов, среди которых строительство технопарка «Бекабад», создание животноводческого хозяйства в Иглинском районе и гостиничного комплекса на набережной реки Агидель в Уфе.

Ранее сообщалось, что Башкирия расширяет экономическое присутствие в Узбекистане.