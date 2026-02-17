В Узбекистане заработает центр апитерапии с башкирскими пчелами.

Центр будет специализироваться на лечении методами апитерапии — оздоровления организма с помощью продуктов пчеловодства. Для лечения будут использоваться башкирские пчелы, известные своими уникальными биологическими и лечебными свойствами. Специалисты Башкирского НИЦ пчеловодства в начале февраля посетили Ташкентскую область, выбрав помещение для будущего центра и передав рекомендации по лечению. А узбекская делегация на днях посетила башкирский научный центр, изучив местные методики и технологии.