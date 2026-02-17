Олимпийский чемпион Рюичи Кихара рассказал, что не мог перестать плакать после неудачи, которую он и его партнерша Рику Миура потерпели в воскресенье, 15 февраля 2026 года в короткой программе. Миура добавила, что поддерживала Кихару и они вместе выиграли «золото» в парном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара 16 февраля 2026 года стали олимпийскими чемпионами в парном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. В произвольной программе дуэт установил новый мировой рекорд среди спортивных пар, набрав 158,13 балла, а по сумме короткой и произвольной программ завоевал 213,24 очка.
Японский дуэт фигуристов Кихара и Миура, выступая сквозь слезы, завоевал олимпийское золото в парном катании.
Фигурист Рюичи Кихара сказал, что не мог перестать плакать после неудачи, которую он и его партнерша Рику Миура потерпели в воскресенье, 15 февраля 2026 года в короткой программе, но в понедельник 16 декабря 2026 года дуэт сумел отыграться и завоевать первую олимпийскую золотую медаль Японии в парном катании, исполнив мощную произвольную программу в стиле гладиаторов.
Двукратные чемпионки мира были опустошены, заняв пятое место в короткой программе из-за ошибки в поддержке, но вернулись на площадку с выступлением, которое, по словам их тренера, было основано на мужестве, вере и семи годах упорства.
33-летний Кихара сказал, что ему было трудно оправиться от ошибки предыдущего дня, и он пришел на тренировку все еще потрясенный.
«Я не мог перестать плакать с самого утра, я просто не мог оправиться от вчерашней ошибки, я действительно не мог прийти в себя, слезы текли ручьем… даже на льду я не мог перестать плакать», — сказал он, но добавил, что поддержка всех помогла ему вернуться в строй.
«Рику, мой тренер, мои друзья в Японии… все вокруг присылали мне сообщения с поддержкой. Все говорили, что еще ничего не кончено… Обычно я сильнее, но на этот раз Рику действительно меня поддержал», — сказал он.
Миура сказала, что, увидев плачущего партнера, она решила взять инициативу в свои руки.
«Рюичи плачет с самого утра, поэтому я почувствовала, что должна быть сильной, поддержать его и помочь ему сосредоточиться», — сказала 24-летняя фигуристка.
Дуэт, объединившийся в 2019 году, считался фаворитом 25-х зимних Олимпийских игр в Италии после победы в декабрьском финале Гран-при в Нагое и победы в парных соревнованиях в командном зачете, где они помогли Японии завоевать серебро ранее на Олимпиаде в Италии.
Однако на их успех также повлияли годы трудностей: Кихара боролся с повторяющимися травмами спины, а Миура неоднократно выступала с хроническим вывихом плеча. На чемпионате Японии 2025 года она вывихнула плечо во время разминки, самостоятельно вправила его и все равно показала лучший результат сезона в короткой программе.
Их произвольная программа отражала эти трудности — она была построена вокруг борьбы, выживания и триумфа.
Выступая под музыку из саундтрека к фильму «Гладиатор» в исполнении итальянского тенора Андреа Бочелли, они с той же уверенностью, что и накануне, выполняли каждый элемент, а их хореография отражала ту стойкость, которая всегда отличала их партнерство.
Одновременно с этим многие специалисты посчитали, что судьи отнеслись пристрастно к оценкам пар, и японские фигуристу незаслуженно заняли первое место на Олимпиаде.
Читайте также: «Новый скандал на Олимпиаде: судьи снова вытащили японских фигуристов на пьедестал».