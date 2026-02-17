Фигуристка Петросян 17 февраля выступит с короткой программой на Олимпиаде

Во вторник, 17 февраля, российская фигуристка Аделия Петросян выступит с короткой программой на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В 20:45 мск победительница предолимпийского отборочного турнира примет участие в личном женском турнире с короткой программой. Известно, что Петросян выступит под вторым стартовым номером.
В короткой программе российской фигуристки заявлены двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финалов Гран‑при России и олимпийского квалификационного турнира. Первая фигуристка, исполнившая четверной риттбергер на официальных соревнованиях, и единственная, кто сделала два прыжка этого типа в одной программе.
Напомним, соревнования проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д Ампеццо. В этих Играх участвуют 13 атлетов из России, выступающих в нейтральном статусе. Они не были представлены на церемонии открытия.