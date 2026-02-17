На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов дальнего следования

Напомним, проезд по Крымскому мосту был также закрыт вечером в субботу, 14 февраля, а восстановлен в 6:26 утра следующего дня. Как сообщалось, тогда у переправы образовалась очередь более чем из 700 автомобилей. При этом со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 485 машин, время ожидания составляло около двух часов.