На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов дальнего следования

Приостановка движения по Крымскому мосту привела к задержке 16 пассажирских поездов. Об этом утром во вторник, 17 февраля, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
Транспортное сообщение по Крымскому мосту закрыли в понедельник, 16 февраля, в 18:40 по московскому времени. Мост остается закрытым до сих пор.
Согласно данным, приведенным СКЖД, 16 пассажирских поездов дальнего следования отстают от расписания на 1,5−8 часов из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам. Тем, кто ждет более 4 часов, предоставят питание.
Напомним, проезд по Крымскому мосту был также закрыт вечером в субботу, 14 февраля, а восстановлен в 6:26 утра следующего дня. Как сообщалось, тогда у переправы образовалась очередь более чем из 700 автомобилей. При этом со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 485 машин, время ожидания составляло около двух часов.