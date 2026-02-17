В РФ создали модель прогноза свойств клея при контакте с разными поверхностями

«Это открытие позволяет в разы сократить время и стоимость разработки новых эффективных клеевых композиций для промышленности — от упаковки до строительства и обувного производства. Теперь технологи, разрабатывая новый клей для конкретной задачи — например, для склейки разнородных материалов в автомобиле или создания влагостойкой упаковки, — могут не проводить сотни пробных склеиваний. Вместо этого можно ввести параметры нового состава в модель и получить прогноз, насколько крепким и надежным будет соединение. Это существенно ускоряет процесс создания материалов», — сообщили ТАСС в университете.