В РФ создали модель прогноза свойств клея при контакте с разными поверхностями

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА разработали математическую модель, предсказывающую эффективность склеивания разных поверхностей современными составами на основе термоэластопласта. Решение сократит время и стоимость производства новых видов клея, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Традиционно подбор компонентов для совершенствования клеевых составов осуществляется интуитивно, поэтому занимает много времени. Авторы работы смогли автоматизировать часть этой работы за счет математической модели, учитывающей влияние разных типов и концентраций добавок на ключевые параметры клея: липкость, прочность клевого шва и стабильность свойств во времени.
«Это открытие позволяет в разы сократить время и стоимость разработки новых эффективных клеевых композиций для промышленности — от упаковки до строительства и обувного производства. Теперь технологи, разрабатывая новый клей для конкретной задачи — например, для склейки разнородных материалов в автомобиле или создания влагостойкой упаковки, — могут не проводить сотни пробных склеиваний. Вместо этого можно ввести параметры нового состава в модель и получить прогноз, насколько крепким и надежным будет соединение. Это существенно ускоряет процесс создания материалов», — сообщили ТАСС в университете.
По словам профессора кафедры химии и технологии переработки эластомеров Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА Юлии Наумовой, предсказуемость свойств материалов становится преимуществом, которое помогает производителям быстрее реагировать на запросы рынка.
Результаты работы опубликованы в журнале «Пластические массы».