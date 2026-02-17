Почти 9 тысяч жителей Красноярского края поучаствовали в «Лыжне России — 2026»: яркие фото участников

В минувшую субботу Красноярский край присоединился к всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Участие в зимнем спортивном празднике приняли около 9 тысяч жителей региона, сообщили в краевом министерстве спорта. Соревнования прошли на 31 площадке в разных уголках региона. Центром притяжения стал Красноярск, где на лыжню вышли порядка 2 тысяч человек. Основные старты развернулись на базе спорткомплекса «Радуга». Для самых юных участников 4−7 лет организовали дистанцию 500 метров, новички и любители преодолели километровый масс-старт. Опытные лыжники соревновались на дистанции 7 километров. Абсолютными победителями в самой протяжённой гонке стали Павел Жилин и Вероника Долгова, которые получили кубки и почётные грамоты. Все без исключения участники получили традиционные подарки — нагрудные номера и фирменные шапочки от Министерства спорта России. Гонка объединила не только краевой центр. К акции присоединились четыре городских округа: Дивногорск, Железногорск, Зеленогорск и посёлок Солнечный, а также 26 муниципальных районов, включая Абанский, Енисейский, Богучанский, Шушенский и многие другие. Из-за погодных условий старты в Норильске, Туруханском, Эвенкийском, Иланском, Нижнеингашском и Боготольском округах перенесены на конец февраля — начало марта. Уточнить информацию о датах можно в местных администрациях. В этом году 44-я по счёту «Лыжня России» посвящена Году единства народов России. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на популяризацию здорового образа жизни и повышение качества жизни граждан.