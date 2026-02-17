Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования

«В 2025 году их было две, а в 2026 будет 11. То есть фактически мы перекроем те вакансии, которые есть на сегодняшний день. Те учителя, кто делится опытом, показывает эффективные находки в организации учебного процесса, ежегодно Министерство просвещения поощряет их в сумме 200 тысяч каждому. По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова у нас установлены выплаты тем педагогам, кто готовит олимпиадников: 150 тысяч за каждого победителя. И тем учителям, кто показывает высокие результаты при подготовке детей к сдаче ЕГЭ — по 100 тысяч», — рассказала глава ведомства.