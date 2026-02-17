Крыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования

По ее словам, в специальной статистической системе отражаются данные, суда по которым школам Крыма не хватает школьных психологов, учителей-логопедов, социальных работников.
«Учителя, которые значатся в этой системе, всего их 13, в основном это математика и физика, а в целом дефицит кадров по среднему образованию, по республике в системе отражается как 280 человек. Больше проблем у нас в дошкольных учреждениях. В системе отражается на сегодняшний день количество вакансий в количестве 573», — сказала министр.
Проблему школы решают за счет увеличения нагрузки: сейчас нагрузка учителя составляет в среднем примерно 25 −26 учебных часов. А хотелось бы, чтобы каждый учитель работал на ставку, отметила Валентина Лаврик.
Решать проблему управленцы в сфере образования стремятся с помощью стимуляции учителей, например, грантовыми поддержками педагогов.
«В 2025 году их было две, а в 2026 будет 11. То есть фактически мы перекроем те вакансии, которые есть на сегодняшний день. Те учителя, кто делится опытом, показывает эффективные находки в организации учебного процесса, ежегодно Министерство просвещения поощряет их в сумме 200 тысяч каждому. По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова у нас установлены выплаты тем педагогам, кто готовит олимпиадников: 150 тысяч за каждого победителя. И тем учителям, кто показывает высокие результаты при подготовке детей к сдаче ЕГЭ — по 100 тысяч», — рассказала глава ведомства.
Также он проинформировала, что существует ежемесячная доплата молодым специалистам. Ее получают учителя из 300 различных муниципалитетов. В Ялте, например, она составляет 5 тысяч рублей.
«Кроме этого, все молодые специалисты республики с 2017 года получают выплату 5 700 рублей. В Крыму 10 муниципалитетов, которые готовы предоставить социальное жилье молодым специалистам. Также выделяются земельные участки, но при этом есть ответственность педагога отработать определенное количество времени в образовательной организации», — подытожила чиновник.