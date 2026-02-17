Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Местами в столичном регионе за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков в результате снегопада, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За последние сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ в осадкомер — в переводе на воду — попало 4 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и МГУ — 9 миллиметров. В Подмосковье в Горках Ленинских зафиксировано — 12 миллиметров, в районе Серпухова — 14 миллиметров, Кашире — 19 миллиметров, Черустях — 20 миллиметров, или 50% месячной нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что на юге Центральной России, в Черноземье и Поволжье за сутки больше всего осадков выпало в Рязанской — месячная норма осадков — и Пензенской (Пачелма — 33 миллиметра, нормы февраля — 40 миллиметров) областях.