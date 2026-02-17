Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки

«За последние сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ в осадкомер — в переводе на воду — попало 4 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и МГУ — 9 миллиметров. В Подмосковье в Горках Ленинских зафиксировано — 12 миллиметров, в районе Серпухова — 14 миллиметров, Кашире — 19 миллиметров, Черустях — 20 миллиметров, или 50% месячной нормы», — рассказал Тишковец.