Багреева: более 600 тыс. контрактов заключили на портале поставщиков за год

В 2025 году государственные и муниципальные заказчики заключили на портале поставщиков свыше 600 тыс. контрактов на общую сумму более 130 млрд рублей. О работе столичного портала поставщиков в 2025 году рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Портал поставщиков помогает государственным и муниципальным заказчикам оперативно приобретать необходимую продукцию по оптимальным ценам, а предприниматели находят потребителей в десятках регионов нашей страны и получают возможность масштабировать бизнес и развиваться», — отметила Багреева.
Чаще всего, по словам заммэра, в прошлом году на портале поставщиков покупали строительные товары (84 тыс. контрактов), хозтовары (55 тыс. контрактов), канцелярские изделия (44 тыс. контрактов), медицинские товары (42,5 тыс. контрактов) и информационно-технологические товары (24 тыс. контрактов).
Сегодня свою продукцию на портале предлагают более 395 тыс. поставщиков со всей России. По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самыми активными в прошлом году были предприниматели из Москвы, Московской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов: в общей сложности с ними заключили 410 тыс. контрактов — примерно две трети от общего количества. Как отметил Пуртов, возможность проведения межрегиональных сделок на портале обеспечивает высокую конкуренцию в закупках.
Возможностью размещать заказы на портале пользуются больше 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из примерно половины регионов страны — 44 регионом-заказчиком на портале стала Курская область, о чем недавно рассказал московский мэр Сергей Собянин.
Ежедневно на платформе заключается более 1,5 тыс. контрактов, а в каталоге предлагаемых предпринимателями товаров, работ и услуг содержится более 3,4 млн уникальных наименований.
Больше информации о работе портала поставщиков, московских торгах и экономике столицы можно найти в официальном канале городского комплекса экономической политики в мессенджере MAX.