Багреева: более 600 тыс. контрактов заключили на портале поставщиков за год

Сегодня свою продукцию на портале предлагают более 395 тыс. поставщиков со всей России. По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самыми активными в прошлом году были предприниматели из Москвы, Московской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов: в общей сложности с ними заключили 410 тыс. контрактов — примерно две трети от общего количества. Как отметил Пуртов, возможность проведения межрегиональных сделок на портале обеспечивает высокую конкуренцию в закупках.