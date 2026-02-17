«Киберинцидент высокого уровня». Утечка данных 10 тысяч белорусов произошла после хакерской атаки на игорную и букмекерскую сеть

Персональные данные примерно 10 тысяч белорусов скомпрометированы в результате хакерской атаки на сайт популярной игорной и букмекерской сети, сообщили в Национальном центре обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты, созданный при Оперативно-аналитическом центре.
Хакерская атака на информационную инфраструктуру компании «Максбет-М» была совершена 13 февраля 2026-го. В результате произошла утечка персональных данных тысяч белорусов. Киберпреступникам стали известны: фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса электронной почты, номера телефонов, наименования страны и города проживания пользователей сайта.
— Произошедшее — киберинцидент высокого уровня, — прокомментировали в Наццентре.
Специалисты отметили, что клиенты компании «Максбет» должны иметь ввиду произошедшую утечку и иметь ввиду, что их личные данные могут использоваться в незаконных, в том числе в мошеннических целях.
После произошедшего хостинг-провайдер получил предписание об ограничении работы сайта до полного устранения причин инцидента. Поэтому из Беларуси сайт игорной сети стал недоступен.
— Причинами киберинцидентов часто становятся нарушения требований законодательства о кибербезопасности, — заключили в центре.