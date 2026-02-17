Активы экс-главы Росприроднадзора на 10 миллиардов перешли государству

Помимо производственных мощностей, под контроль государства переходит и личное имущество бывшего чиновника, а также связанных с ним лиц. Суд оставил в силе решение о взыскании активов на общую сумму более 460 млн рублей. В этот внушительный перечень попали не только премиальные автомобили, но и зарубежная недвижимость: элитные объекты в Грузии, Турции и Таиланде.