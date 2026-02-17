Активы экс-главы Росприроднадзора на 10 миллиардов перешли государству

Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, такой исход стал возможен благодаря апелляции надзорного ведомства. Новосибирский областной суд пересмотрел ранее принятое решение Заельцовского районного суда, сочтя его необоснованным, и постановил обратить гигантский аграрный актив в госсобственность.
Помимо производственных мощностей, под контроль государства переходит и личное имущество бывшего чиновника, а также связанных с ним лиц. Суд оставил в силе решение о взыскании активов на общую сумму более 460 млн рублей. В этот внушительный перечень попали не только премиальные автомобили, но и зарубежная недвижимость: элитные объекты в Грузии, Турции и Таиланде.
В прокуратуре подчеркнули, что судебный вердикт уже обрёл юридическую силу. В настоящий момент ведомство внимательно отслеживает процесс фактического изъятия и передачи имущества государству.
Ранее на Кубани суд изъял имущество на 28 млрд рублей у экс-сотрудника полпредства в ЮФО Андрея Коровайко. Краснодарский краевой суд одобрил конфискацию 372 объектов недвижимости в пользу государства. Имущество находится в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.