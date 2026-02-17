Ричмонд
Активы экс-главы Росприроднадзора на 10 миллиардов перешли государству

Масштабная бизнес-империя, выстроенная бывшим руководителем Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андреем Фроловым, официально меняет собственника. По итогам судебного разбирательства агрохолдинг «Алтайагроснаб», рыночная стоимость которого превышает 10 млрд рублей, был изъят в пользу государства.

Источник: Life.ru

Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, такой исход стал возможен благодаря апелляции надзорного ведомства. Новосибирский областной суд пересмотрел ранее принятое решение Заельцовского районного суда, сочтя его необоснованным, и постановил обратить гигантский аграрный актив в госсобственность.

Помимо производственных мощностей, под контроль государства переходит и личное имущество бывшего чиновника, а также связанных с ним лиц. Суд оставил в силе решение о взыскании активов на общую сумму более 460 млн рублей. В этот внушительный перечень попали не только премиальные автомобили, но и зарубежная недвижимость: элитные объекты в Грузии, Турции и Таиланде.

В прокуратуре подчеркнули, что судебный вердикт уже обрёл юридическую силу. В настоящий момент ведомство внимательно отслеживает процесс фактического изъятия и передачи имущества государству.

Ранее на Кубани суд изъял имущество на 28 млрд рублей у экс-сотрудника полпредства в ЮФО Андрея Коровайко. Краснодарский краевой суд одобрил конфискацию 372 объектов недвижимости в пользу государства. Имущество находится в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.